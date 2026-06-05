Entrega alcalde Lalo Gattás tarjetas de beca Rita Cetina.

Cd. Victoria, 4 de junio de 2026.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez encabezó, junto a la coordinadora estatal de Becas para el Bienestar Nadia Ochoa Becerra, la entrega de tarjetas Beca Rita Cetina modalidad primaria que integra a 13,163 alumnas y alumnos victorenses a este apoyo educativo.

«Las becas no se condicionan y son universales», dijo previo al arranque de la jornada en el polyforum Victoria, en la que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por generar oportunidades para miles de niñas y niños victorenses en la construcción de un mejor futuro.

Convencido de que la educación es un derecho y una herramienta para generar bienestar, Eduardo Gattás Báez destacó a Victoria como un ejemplo positivo del impacto que tienen estas becas para más de 33 mil estudiantes que reciben algún apoyo educativo del gobierno federal.

Señaló que, aún cuando la inversión bimestral en becas para Victoria supera los 64 millones de pesos, lo más importante es cada historia que hay detrás de estos apoyos; sueños de superación alcanzados y bienestar para las familias victorenses.

En esta jornada de entrega de tarjetas Becas Rita Cetina participaron la secretaria de Bienestar Social Municipal Lorena Zapata Medina y la coordinadora regional de Becas Bienestar Laura Esther de la Cruz Trejo quien dio el mensaje de bienvenida a las autoridades y padres de familia.