Rinden protesta nuevos titulares de Transparencia y de Comunicación Institucional del IETAM

En sesión extraordinaria celebrada este 4 de junio de 2026, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) tomó protesta a quienes asumirán la titularidad de la Unidad de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, así como de la Unidad de Comunicación Institucional y del Voto Tamaulipeco en el Extranjero, respectivamente.

Los cargos serán desempeñados por el Mtro. Luis Manuel Moctezuma González y el Mtro. Ulises Brito Aguilar, respectivamente, quienes fueron designados por unanimidad de votos de las consejerías electorales para ocupar dichas responsabilidades a partir de esta fecha.

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó el proyecto de resolución mediante el cual se desechó el escrito de queja presentado por la ciudadana Emma Beatriz Moguel Coj en contra de Juan José Salazar, del partido político Movimiento Ciudadano, y de quien resultara responsable, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 333, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

De igual forma, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el proyecto de resolución por el que se desechó el escrito de queja promovido por la ciudadana Adriana Dávalos Sánchez en contra de Beatriz Rodríguez Tarabelsi, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 333, fracción II, de la citada legislación electoral.

El Instituto Electoral de Tamaulipas hace del conocimiento de la ciudadanía el presente comunicado con fines informativos y de divulgación. No obstante, los acuerdos aprobados y las resoluciones emitidas por el Consejo General constituyen la única versión oficial de las determinaciones adoptadas por este órgano colegiado, mismos que pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2026&idTdoc=2

https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2026&idTdoc=4