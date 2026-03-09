“Cugar” Curiel acecha la cima del boxeo mundial

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Raúl “Cugar” Curiel ha dado un salto definitivo hacia la élite. Tras la reciente actualización del ranking del mes de febrero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tamaulipeco escaló hasta la tercera posición en la división de los pesos Wélter.

El oriundo de la colonia Borreguera, en Tampico, se catapultó a los primeros puestos tras su contundente victoria por decisión unánime ante el estadounidense Jordan Panthen el pasado 16 de enero.

A sus 29 años, Curiel García se posiciona como una de las realidades más sólidas del pugilismo nacional, situándose solo por debajo del británico Connor Benn (1°) y del francés Souleymane Cissokho (2°). Cabe destacar que el “Cugar” es el único mexicano dentro del codiciado “Top 10” de la categoría.

El panorama para el tamaulipeco es claro: las proyecciones apuntan a un posible enfrentamiento eliminatorio contra Cissokho. El vencedor de este duelo se convertiría en el retador oficial del actual monarca de la división, Ryan García.