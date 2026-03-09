Alistan tandeos de agua en Victoria a partir de abril; presa está al 65%

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de marzo.— La distribución de agua potable en la capital de Tamaulipas podría entrar en un esquema de tandeos a partir de abril debido a la caída en la producción de uno de los principales manantiales que abastecen a la ciudad, informaron autoridades del organismo operador.

Aunque la presa Vicente Guerrero mantiene un nivel considerado favorable, con alrededor del 65 por ciento de su capacidad de almacenamiento, la cantidad de agua que realmente puede trasladarse hacia la capital está limitada por la infraestructura y por la baja captación en otras fuentes.

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Fernando García Fuentes, explicó que la situación se origina principalmente en los manantiales de La Peñita, cuya producción se ha reducido de manera significativa en los últimos meses.

“Tenemos actualmente una producción de 307 litros por segundo, lo cual es muy bajo en referencia a lo que tuvimos hace seis meses, cuando se producían casi 800 litros por segundo”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el diagnóstico del organismo operador, esta disminución obliga a replantear la estrategia de distribución del recurso en la ciudad para evitar que algunas zonas se queden sin suministro durante los periodos de mayor demanda.

“La presa Vicente Guerrero se encuentra al 65 por ciento de su capacidad, es un muy buen nivel, todavía tenemos suficiente agua; sin embargo, de ahí nos traemos el agua conforme a nuestra capacidad de traslado y una de nuestras fuentes, que es La Peñita, ha bajado considerablemente su producción”, explicó.

Ante este escenario, la autoridad analiza aplicar tandeos de agua a partir de abril, una medida que permitiría administrar el recurso de manera más ordenada mientras se estabiliza la captación en las fuentes de abastecimiento.

“Eso nos está orillando a replantear la distribución del agua y probablemente en el mes de abril tengamos que implementar tandeos; buscamos que sea lo más eficiente posible y afectar lo menos a la población”, indicó.

El funcionario aseguró que, en caso de implementarse, el sistema de tandeos se aplicará bajo un esquema equitativo para que el servicio llegue a todos los sectores de la capital tamaulipeca.