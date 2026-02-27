Tamaulipas tiene primeros representantes clasificados a Olimpiada Nacional 2026

Monterrey, Nuevo León.- El handball de Tamaulipas logró la clasificación de todos sus representativos a la Olimpiada Nacional 2026, luego de su participación en la fase regional realizada en Monterrey, donde obtuvieron los primeros lugares en cada una de las categorías convocadas.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, detalló que estos son los primeros seleccionados clasificados a través de fases regionales y desde ya cuentan con el apoyo para su preparación.

Las selecciones estatales avanzaron en Cadete femenil y varonil, Juvenil femenil y varonil, así como Sub-21 femenil y varonil, asegurando presencia completa en la máxima justa deportiva amateur del país.

Los equipos están integrados por jugadoras y jugadores de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico, municipios que han sido fundamentales en el desarrollo de esta disciplina en la entidad.

El resultado refleja el trabajo de las y los atletas, entrenadores y el respaldo del Gobierno de Tamaulipas por conducto de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), de cara a la etapa nacional donde buscarán destacar a nivel nacional.