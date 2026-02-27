”Queremos los cuatro puntos”: Rafael García

En busca de seguir con la buena racha en el Torneo, Correcaminos Premier esta listo para enfrentar a Ciervos FC, en lo que será la jornada 21 de la “segunda vuelta” de la Liga Premier, Serie A, a disputarse este sábado 28 de febrero a las 15:30 horas.

El equipo dirigido por Jorge Urbina cumplió con su práctica semanal, afinando los detalles para brindar una destacada actuación en Chalco, Estado de México.

Rafael García, afirmó en entrevista que el equipo va por los cuatro puntos en este partido de visita.

“Veo al equipo muy intenso, con muy buena disposición, mucha actitud y con esas ganas de traernos los cuatro puntos”.

El lateral izquierdo, de igual manera comentó que el plantel se encuentra inspirado para seguir con la buena racha.

“Muy motivados para seguir con la misma linea del trabajo duro en toda la semana para poder sacar el resultado contra Ciervos”.

En cuanto a su sentir tras marcar el gol del triunfo ante Gavilanes en la jornada anterior, el cual fue su primer gol con Correcaminos y lo que llevó al victorense a formar parte del once ideal de la jornada, expresó.

“Muy feliz de anotar el primer gol con esta institución y agradecido con mis compañeros”.

A la afición, dijo: “que nos apoyen que nos sigan apoyando y que son una gran motivación para nosotros”.

El Ciervos FC contra Correcaminos, correspondiente a la jornada 21 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a las 15:30 horas en el Estadio Roberto González Velázquez.

El equipo naranja llega a este duelo tras una importante victoria en el duelo regional ante Gavilanes por 1-0, en lo que estadísticamente suma ocho triunfos en la temporada y 10 partidos sin recibir gol en la temporada; el equipo de Victoria es también la mejor tercer defensiva.

Además, el partido de Gavilanes contra Correcaminos, vio el debut para el canterano victorense Aldo García.

Correcaminos suma 32 puntos, por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla de filiales y séptimo lugar del Grupo 2 de la Serie A.

La ultima vez que Ciervos FC y Correcaminos se enfrentaron, fue en la fecha 8 de la “primera vuelta”, donde Correcaminos goleó por 4-0 con triplete de Gianni Rubli y anotación De Diego Barrón. El partido se jugo el viernes 10 de octubre en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.