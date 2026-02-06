Triple empate en la cima

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de cuatro fechas disputadas, los equipos de El Rebaño FC, Carnicería Liberal y Fovo FC comparten el liderato de la categoría Plata de la Liga Regional de Futbol de Veteranos.

Con 10 unidades cada uno, producto de tres triunfos y un empate, estos tres conjuntos se mantienen en la cima de la tabla. Sin embargo, la diferencia de goles coloca a El Rebaño FC en el sitio de honor con +18, seguido de Carnicería Liberal con +16, mientras que Fovo FC registra +7.

El cuarto puesto corresponde a Mirto FC, que suma nueve puntos; un escalón más abajo se encuentra Corpus FC. Por su parte, FOVISSSTE, Cementeros FC y Real Obrera acumulan siete unidades cada uno.

En la parte media de la clasificación se ubican Libercol, Clásicos FC y Caminera FC, todos con cuatro puntos.

Más abajo aparecen Diablos Tamatán y Ex Hacienda Tamatán, ambos con tres unidades, mientras que Mundo FC cuenta con un solo punto.

Finalmente, Gestoría Álvarez y Deportivo Lara aún no conocen la victoria y permanecen sin puntos en el torneo.