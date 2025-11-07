Lista la fiesta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de 27 jornadas, quedaron definidos los Cuartos de Final de la categoría Di-Oro de la Liga de Fútbol de Veteranos de Ciudad Victoria.

De acuerdo con la estadística, el equipo de Súper Servicio Azteca finalizó en el primer lugar con un total de 70 unidades, producto de 22 victorias, cuatro empates y una sola derrota.

Por su parte, Padilla terminó en el segundo puesto con 66 puntos, seguido de Colegio de Abogados, que acumuló 44 unidades.

Guadalupe Mainero se ubicó en la cuarta posición con 39 puntos, mientras que Torna CIMED fue quinto con 36. Los conjuntos de Horacio Terán y Panadería Don Loncho sumaron 33 puntos cada uno, y Chotaga cerró con 32 unidades.

De esta manera, las llaves de los Cuartos de Final quedaron definidas de la siguiente forma:

Súper Servicio Azteca vs Chotaga

Padilla vs Panadería Don Loncho

Colegio de Abogados vs Horacio Terán

Guadalupe Mainero vs Torna CIMED

Cabe destacar que los encuentros de Cuartos de Final se disputarán a un solo partido.