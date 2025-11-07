Repartirán 300 mil pesos en el torneo de pesca “Américo Villarreal Santiago”

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este fin de semana se desarrolle la segunda edición del torneo internacional de pesca de corvina y especies varias, ‘Américo Villarreal Santiago’, donde se estarán repartiendo una bolsa de 300 mil pesos en premios.

El evento se realizará el 15 y 16 de noviembre en playa La Pesca, Soto La Marina, donde los hoteles ya reportan ocupación total. Así lo confirmó Eduardo García, titular de la Comisión de Caza y Pesca.

El registro se abrirá el viernes 14, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En la zona conocida como “El laboratorio” de la playa La Pesca.

El costo de la inscripción por caña será de 500 pesos, mientras que la adicional será de 400 pesos, en el caso del INAPAM se estará haciendo un descuento a 350 pesos, y los niños menores de 12 años entran gratis.

El torneo arrancará el sábado a las 7:00 de la mañana, con básculas abiertas hasta las 5 de la tarde.

“Aquí la especie que premiamos un poco más es lo que es la Corvina. En primer lugar, 100 mil pesos a lo que es la Corvina. Y vienen más importantes premios, un segundo lugar de 30 mil y un tercer lugar de 20 mil y así premiamos hasta el número, hasta el décimo lugar”, explicó García.

Todos los participantes del torneo de pesca corvina en Tamaulipas, entran en la rifa de una camioneta Nissan Frontier 2025, una cuatrimoto motor 450 de la CFMoto o un Nissan Versa 2025. Los menores también podrán divertirse con la rifa infantil de un Dinamo Molotov C2.