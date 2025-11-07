Correcaminos busca cerrar con dignidad el Apertura 2025 ante Alebrijes

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX baje el telón de su fase regular con la jornada 17, en la que Correcaminos visitará a Alebrijes de Oaxaca.

El duelo está pactado para este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), donde el cuadro dirigido por Jorge Urbina buscará sumar tres unidades para cerrar de manera digna el torneo.

Correcaminos llega a este compromiso luego de caer 2-0 en casa ante Mineros de Zacatecas, resultado que lo mantiene en la parte baja de la tabla general.

Por su parte, Alebrijes de Oaxaca tampoco pudo sumar en su visita al Estadio Tamaulipas, tras perder 3-1 ante la Jaiba Brava, derrota que los dejó sin posibilidades de acceder a la Liguilla.

Antecedente

En los últimos cinco enfrentamientos en el Estadio ITO, Correcaminos no ha obtenido buenos resultados: ha perdido tres encuentros, ha ganado uno y empatado otro.

Los peores

Ambos equipos buscan cerrar de manera decorosa el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Se enfrentarán el peor local del torneo, Alebrijes de Oaxaca, contra uno de los peores visitantes, Correcaminos.

El conjunto oaxaqueño apenas ha rescatado dos de los 18 puntos disputados en el ITO; mientras que la UAT ha conseguido cinco de los 18 posibles fuera del Marte R. Gómez.