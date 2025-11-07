Recursos Humanos golea en el Torneo de Funcionarios

Ciudad Victoria.– El equipo de Recursos Humanos continúa con paso firme en el Torneo de Futbol 11 Libre para Funcionarios, Maestros y Empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tras imponerse con marcador de 7-1 al conjunto del Órgano Interno de Control, en partido correspondiente a la Jornada 7.

El encuentro se disputó en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras, donde las acciones comenzaron a las 20:30 horas.

Iván Moreno abrió el marcador en la primera mitad con un certero disparo que significó el 1-0. A partir de ese momento, Recursos Humanos tomó el control del juego y amplió su ventaja con las anotaciones de Alejandro Álvarez y Raúl Santana, para colocar el 3-0.

Antes del descanso, el Órgano Interno de Control descontó gracias a Antonio Garza, quien marcó el 3-1.

En la parte complementaria, Recursos Humanos volvió a imponer condiciones. Alejandro Álvarez completó su hat-trick, mientras que Iván Moreno sumó su doblete y Francisco Hernández cerró la cuenta para el 7-1 final, con el que sellaron una contundente victoria.