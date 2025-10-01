Amplía Salud red de ambulancias en Jiménez, Soto la Marina y Aldama

Victoria, Tamaulipas.- Para fortalecer la atención médica en las diferentes regiones del estado, por instrucciones del gobernador, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, realizó la entrega de 3 ambulancias para los municipios de Jiménez, Soto la Marina y Aldama.

Con esta entrega, se mejora la Red de atención interhospitalaria, se amplía la cobertura de los servicios de urgencias en las carreteras y municipios de Tamaulipas, así como se garantiza una atención inmediata y de calidad para los pacientes.

Acompañado por las alcaldesas de Jiménez, Corina Garza Arreola; de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez; y de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal; así como del titular del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Carlos González Castro, el secretario de Salud visitó los municipios de Jiménez y Soto La Marina para realizar la entrega de manera personal y fue en el estacionamiento de la dependencia estatal que se efectuó el traspaso de la unidad a la presidenta municipal de Aldama.

“Con estas acciones se fortalece la atención médica en las diferentes regiones del estado, se incrementa la efectividad de la respuesta a la emergencia para aumentar la sobrevida de los pacientes, se mejora y aprovecha los recursos destinados a los servicios de salud que el doctor Américo Villarreal Anaya otorga para una atención oportuna, eficaz y con sentido humano”, destacó Hernández Navarro.

Estas ambulancias proporcionan servicio interhospitalario y garantizan la conexión con las unidades de salud como son los centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad, lo que aumenta la conectividad y la eficacia de movimiento de los pacientes, no solo en lo que respecta al vehículo, también en la seguridad y la atención del mismo.