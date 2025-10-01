Carmen Lilia Canturosas defiende relación binacional con EE.UU. tras señalamientos sobre visas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, aseguró que mantiene una relación sólida y respetuosa con las autoridades de Estados Unidos, luego de que se especulara sobre presuntas restricciones migratorias hacia funcionarios mexicanos, como el caso del diputado federal Mario López “La Borrega”, a quien se le retuvo temporalmente su visa.

“Si alguna vez necesitan alguna información, estoy a disposición de cualquier autoridad”, afirmó Canturosas, al ser cuestionada sobre rumores de una supuesta retención en el puente internacional. “Afortunadamente, mi cruce a Estados Unidos no tiene problemas. Tenemos buena relación con las autoridades y trabajamos de la mano”, agregó.

La alcaldesa destacó que Nuevo Laredo y Laredo, Texas, conforman una de las regiones con mayor cooperación binacional en el país, no solo por el comercio, con más de 17 mil vehículos cruzando diariamente, sino también por los intercambios culturales, educativos y sociales. “Gran parte de nuestro trabajo es binacional. Yo creo que de las ciudades que más cooperación tienen es Laredo y Nuevo Laredo”, subrayó al ser entrevistada a su arribo al Congreso del Estado a la apertura de la Sesión Pública y Solemne de la 66 Legislatura.

En el ámbito legislativo, Canturosas respaldó las iniciativas que buscan modificar artículos de la Ley Aduanera, reconociendo el papel de los agentes aduanales y transportistas en el desarrollo económico de la región. “Es un gremio muy importante que fortalece toda nuestra región. Nosotros les damos nuestro respaldo y pedimos que haya transparencia para que puedan ejercer su profesión en buen ambiente”, dijo.

La alcaldesa también hizo énfasis en los programas sociales impulsados desde su administración, como becas deportivas, apoyos culturales y mejoras en infraestructura, que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes de Nuevo Laredo.