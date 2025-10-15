Gobierno de EU investiga políticos de todos los partidos: Katalyna Méndez

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de octubre.- Después de que trascendió que Estados Unidos canceló la visa a 50 políticos del partido Morena, la diputada local Katalyna Méndez Cepeda afirmó que el gobierno estadounidense investiga políticos de todos los partidos y ciudadanos.

En entrevista la legisladora dejó en claro que las críticas se enfocan en Morena a pesar de que políticos de todos los partidos son detenidos en los puentes internacionales para ser interrogados y en muchas ocasiones les retiran la visa.

Aseguró que «Creemos que esto se trata de la política internacional de presión, entonces aquí lo importante es que los políticos sigamos rindiendo cuentas, y que se transparente toda la información tanto en México como en Estados Unidos».

Dijo que los políticos de Morena deben de tomar una actitud que facilite estos procesos » para no interferir los recuerdos que la presidenta está tomando con el gobierno estadounidense».

Katalyna Méndez también refirió «se trata más bien de un intento de amarillismo, si bien están siendo investigados políticos de otros partidos también, solo se da el foco a los políticos morenistas, pero hay ciudadanos investigados todo el tiempo en los cruces y en los puentes internacionales».

La diputada de Morena dijo que el retiro de 50 visas a políticos de Morena no afecta la imagen de su partido en el país.