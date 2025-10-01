Poder Judicial eroga 67 mdp tras reforma: liquidaciones y nuevo tribunal bajo lupa

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El Poder Judicial de Tamaulipas erogó 67 millones de pesos tras la extinción de sus fideicomisos, recursos que fueron destinados a liquidaciones de jueces y magistrados que concluyeron funciones, así como a la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Así lo confirmó Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

“Recordarán que la reforma ordenó la liquidación de los fideicomisos. Los fondos que se encontraban en esas estructuras financieras fueron dispuestos para cubrir tanto las liquidaciones como la integración del nuevo personal”, explicó Contreras López, al detallar que el presupuesto originalmente proyectado en diciembre no contemplaba el alcance de la reforma judicial.

El monto fue entregado a la Secretaría de Finanzas para su ejecución, en un contexto de reestructuración profunda del sistema judicial estatal. Ayer, en el Polyforum, tomaron protesta 147 nuevos juzgadores, marcando el inicio de actividades del renovado Tribunal de Disciplina Judicial.

La presidenta del Supremo Tribunal subrayó que los cambios administrativos ahora recaen en el Órgano de Administración Judicial, que este miércoles rinde protesta ante el Congreso local. “Ellos harán las designaciones pertinentes, valorarán perfiles. Esta reestructuración corresponde a ese órgano”, dijo.

La reforma judicial, que ha generado tensiones entre poderes, también abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos, la transparencia en las designaciones y el verdadero alcance del nuevo tribunal disciplinario. El Poder Judicial entra en una nueva etapa, pero los ojos están puestos en cómo se ejercerá esa autonomía.