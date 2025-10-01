PT defiende alianza con Morena pero no descarta ir solo en próximas elecciones

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano, afirmó que su partido mantiene firme su alianza con Morena respaldando el proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el PT compita de manera independiente en futuras elecciones.

“Nosotros impulsamos la Cuarta Transformación desde el año 2000. No somos nuevos en esto”, señaló Ortega Lozano, recordando que el PT fue uno de los pilares que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en su camino hacia la presidencia en 2018.

Sobre los señalamientos de huachicoleo y corrupción que involucran a personajes ligados a Morena, el dirigente fue enfático: “El delito no tiene partido político. Se debe investigar a fondo y aplicar la ley parejo. Esto lastima la economía y la confianza de los mexicanos en la justicia”.

Respecto a los diputados que han abandonado las filas del PT para sumarse a otros partidos, Ortega Lozano calificó esa práctica como un fraude a la ciudadanía. “La ley lo permite, pero es un engaño a la gente. Hemos interpuesto juicios porque consideramos que quien es electo con las siglas de un partido y luego se cambia, traiciona la voluntad popular”, afirmó.

El dirigente también destacó que el PT ha sido respetuoso de la libertad sindical y de la organización política, pero insistió en que la lealtad institucional debe prevalecer. “Esto no se trata de quién necesita a quién. Se trata de un proyecto político que hemos construido desde hace más de dos décadas”, concluyó