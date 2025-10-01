Alcalde de Padilla Carlos Quintanilla Enfrenta la Inseguridad con Presencia y Acción

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El alcalde de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla, confirmó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para atender los recientes hechos de inseguridad registrados en el tramo carretero Matamoros-Victoria, específicamente a la altura del municipio.

Durante la madrugada se reportó una situación de riesgo que, aunque no pasó a mayores, derivó en la confiscación de vehículos.

Quintanilla aseguró que desde hace aproximadamente 20 días se han recibido reportes constantes, principalmente a través de redes sociales, sobre presuntos actos delictivos en esa zona. Algunos de estos reportes han resultado falsos, lo que ha generado movilizaciones innecesarias de las fuerzas de seguridad. “Yo lo he checado personalmente y en varios casos no hay nada, pero lo de anoche sí fue real”, afirmó el edil.

El presidente municipal destacó que la Guardia Estatal mantiene presencia en el área y que también se ha establecido comunicación con elementos de la Marina. Sin embargo, reconoció que no hay presencia formal de la Guardia Nacional ni del Ejército, lo que ha generado inquietud entre los habitantes y transeúntes que circulan por ese tramo.

Para reforzar la seguridad, el municipio realiza recorridos nocturnos y participa activamente en la mesa de seguridad que se reúne semanalmente. Quintanilla subrayó que el objetivo es garantizar la tranquilidad de quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche, cuando se concentran la mayoría de los reportes.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que los reportes que se realicen sean verídicos y responsables. “También se aprovechan de la situación y hacen reportes falsos. Se mueve toda la seguridad hasta allá y resulta que no hay nada. Yo me muevo con ellos y no hay nada”, lamentó. Esta situación, dijo, genera caos y desgaste en las operaciones de vigilancia.

Finalmente, el edil aseguró que su presencia en el territorio es constante y que busca contrarrestar la percepción de abandono. “Cuando no ven al presidente municipal y está ausente, la gente más se preocupa. Por eso estamos ahí, para que vean que estamos trabajando”, concluyó.