Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.– Varias unidades médicas en zonas rurales de Tamaulipas permanecen cerradas o con operación parcial por problemas de inseguridad que han provocado la ausencia de médicos y enfermeras, admitió el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario explicó que, aunque la cobertura general alcanza el 90 por ciento, existen regiones donde el personal sanitario ha optado por no acudir ante los riesgos que representa trasladarse o trabajar en comunidades con presencia de hechos violentos.

“Son pocos, no tengo el dato completo, pero estamos en contacto con todas las unidades”, declaró Hernández Navarro, al subrayar que la situación afecta principalmente a la zona norte del estado, donde los especialistas no residen y deben desplazarse desde otras ciudades.

“En el traslado también existe un riesgo, y eso complica la contratación en estos sitios”, añadió. El secretario indicó que algunos centros permanecen cerrados temporalmente mientras se evalúan alternativas para reactivar los servicios sin poner en riesgo al personal.

Hernández Navarro sostuvo que, pese a las dificultades, la dependencia busca garantizar la atención médica en las comunidades más apartadas mediante estrategias de sustitución y apoyo itinerante.

Asimismo, informó que la Secretaría de Salud analiza nuevas medidas de seguridad y esquemas de incentivos para asegurar la presencia de médicos y enfermeras en todo el territorio tamaulipeco.