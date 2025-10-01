Anuncia Lalo Gattás inversión histórica en bacheo y pavimentación para Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció una inversión sin precedentes en bacheo y pavimentación que se aplicará al cierre de este 2025 y durante el inicio de su segundo año de gestión tras su reelección, con el objetivo de transformar la infraestructura vial de la capital tamaulipeca.

“Viene una inversión histórica para Victoria en materia de bacheo y pavimentación; será un esfuerzo sin precedentes que permitirá atender una de las principales demandas de la ciudadanía”, declaró el edil victorense.

Gattás Báez explicó que estos recursos se destinarán de manera prioritaria a los sectores con mayor deterioro en sus vialidades, con el propósito de mejorar la movilidad urbana y ofrecer calles más seguras y funcionales.

“El compromiso es claro: vamos a cerrar este año con resultados visibles y arrancar el próximo con obras que marquen la diferencia; queremos que la gente vea que la transformación de Victoria es una realidad”, destacó.

El alcalde subrayó que este proyecto de inversión fortalecerá no solo la infraestructura vial, sino también la economía local, ya que implicará la generación de empleos directos e indirectos en las obras de rehabilitación y pavimentación.

“Estamos cumpliendo con la palabra empeñada a las y los victorenses; esta ciudad merece vialidades dignas que reflejen el progreso y el desarrollo que buscamos para todos”, puntualizó.

Con esta inversión, dijo que el gobierno municipal reafirma su compromiso de responder a las demandas ciudadanas y consolidar la transformación de Victoria, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de la población.