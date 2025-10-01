Pide Miguel González Salum al PRI recuperar cercanía con la ciudadanía y reinventarse

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al señalar que los tiempos políticos actuales exigen nuevas formas de trabajo, el exalcalde de Ciudad Victoria, Miguel González Salum, subrayó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atraviesa una etapa complicada que obliga a replantear su estrategia y a recuperar la confianza de la gente.

“El PRI es un partido con muchos años que sufrió un desgaste natural de Gobierno; han cambiado los tiempos políticos y habrá que trabajar mucho de cerca de la gente, ganarse la confianza de la ciudadanía y estar ahí para la gente, como siempre lo fue el partido”, expresó.

González Salum destacó que el tricolor cuenta con una base sólida y experiencia para superar los retos actuales.

“Es un partido muy maduro, que se sabe reinventar de alguna manera y eso es lo que han estado esperando los priistas; sobre todo que podamos servir a la gente, a la comunidad, que nos vean como una opción importante, viable”, puntualizó.

El también exdiputado federal reconoció que el escenario político de hoy implica mayor competencia de todas las fuerzas partidistas, por lo que insistió en la necesidad de reconfigurar al PRI: “Habrá que reinventarse y salir adelante como priistas”.

Sobre el llamado “chapulineo”, es decir, el cambio de partido por parte de algunos militantes, González Salum fue claro: “Respeto la forma de pensar y de actuar de cada persona, si decide cambiarse de partido”.

Cuestionado sobre un eventual regreso a la vida pública, descartó esa posibilidad al asegurar que está enfocado en otros proyectos: “No, yo estoy muy activo en mi vida empresarial y privada”