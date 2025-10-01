Arranca en octubre campaña de vacunación invernal en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La directora de la Jurisdicción Sanitaria 1 de Tamaulipas, Zeleney Rodríguez Mendoza, anunció este mes de octubre iniciará la campaña de vacunación invernal, la cual dará prioridad a la aplicación de vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable ante la temporada de frío.

“Ya inicia la campaña de vacunación invernal, que van a ser las vacunas de Covid-19, las de influenza y las de neumococo”, informó x

Destacó que el sector salud está preparado para desplegar brigadas en todo el territorio de la Jurisdicción.

En relación con el brote de sarampión en el campo menonita de Villa de Casas, la funcionaria aseguró que la situación fue atendida con prontitud y quedó bajo control en pocos días.

“Así como se conocieron los casos, inmediatamente se actuó. El gobernador nos dio indicaciones de que fuera rápido. Todo se mantuvo en control dentro de la primera semana”, subrayó.

Rodríguez Mendoza reiteró que “todo está en orden” en materia epidemiológica y destacó la importancia de que la población acuda a vacunarse durante la campaña invernal para prevenir enfermedades respiratorias y proteger a los sectores más vulnerables.