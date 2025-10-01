Asegura “Chucho” Nadder que presupuesto 2026 vendrá fortalecido para Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal Jesús Nader Nashralla aseguró que el presupuesto de egresos para el 2026 llegará fortalecido a Tamaulipas, destacando que se destinarán mayores recursos a los rubros prioritarios para el desarrollo del estado.

“Todos los rubros se están fortaleciendo. Si ustedes quieren, el proceso se va a votar ya el 20 de diciembre, en la primera semana de diciembre”, puntualizó el legislador al explicar el calendario para la aprobación del presupuesto.

Nader Nashralla resaltó que en el Congreso de la Unión existe unidad y consenso entre los diputados de Morena para respaldar el proyecto que beneficiará a la entidad.

“Ha habido consensos, y estamos enfocados para que salgan los presupuestos para todos los estados en los primeros días de diciembre”, señaló.

Ante los rumores sobre posibles recortes, el diputado desmintió estas versiones y subrayó que los recursos para Tamaulipas estarán garantizados.

“No, no, creo que el presupuesto para Tamaulipas viene bien fortalecido, viene fortalecido en los rubros de mayor necesidad para el gobierno del estado, y en eso estamos bien enfocados todos los diputados federales de la sección”, expresó.

El legislador concluyó que el paquete presupuestal busca dar respuesta a las principales demandas de la población, fortaleciendo las áreas que requieren mayor atención y asegurando un impulso sostenido al desarrollo de la entidad.