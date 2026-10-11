Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de octubre.-La sequía y la insuficiencia de lluvias mantienen bajo presión a diversas regiones de Tamaulipas, donde los niveles de almacenamiento de agua continúan siendo motivo de preocupación, principalmente en la zona fronteriza norte.

Ante este panorama, la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua refleja las distintas condiciones que enfrentan los municipios del estado y la necesidad de reforzar las medidas para el uso responsable del agua.

De acuerdo con la más reciente clasificación la situación más delicada persiste en los diez municipios de la franja fronteriza norte, que permanecen en color rojo debido a los bajos niveles de almacenamiento de las presas internacionales La Amistad y Falcón.

En esta zona se encuentran Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso, localidades donde la disponibilidad del recurso continúa bajo especial atención.

A esta clasificación se suman Ciudad Victoria y Tula, que también permanecen en rojo, con lo que el estado registra 12 municipios en esta categoría.

En tanto, 16 municipios fueron ubicados en color amarillo: Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

Además, solo 15 municipios se encuentran en color verde, lo que representa una condición más favorable dentro del esquema de seguimiento estatal

En esta categoría están Abasolo, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

La falta de lluvias oportunas puede agravar las condiciones de sequía, reducir la recarga de los cuerpos de agua y aumentar la presión sobre las reservas destinadas al consumo humano, las actividades agrícolas y otros usos.

Mientras las condiciones climáticas no favorezcan una recuperación suficiente de las reservas, el monitoreo permanente de la sequía y el cumplimiento de las recomendaciones del Semáforo del Cuidado del Agua serán fundamentales para reducir los riesgos de desabasto en Tamaulipas.