Colectivos de búsqueda acuerdan mesas de trabajo con Américo Villarreal y proyectan memorial en Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Este día, alrededor de 18 colectivos de búsqueda, junto con personas independientes, se reunieron con el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya y acordaron establecer mesas de trabajo y diálogo para dar seguimiento a sus demandas. Entre los compromisos anunciados están celebrar un nuevo encuentro dentro de dos meses y avanzar en la construcción de un memorial para personas desaparecidas.

Ma. de los Ángeles Rodríguez García, del Colectivo Pirasol, dijo que las mesas permitirán a las familias recibir información y trabajar en propuestas, especialmente sobre prevención, ante el número de personas desaparecidas. Señaló que, según su conocimiento, fue la primera ocasión en que los colectivos se reunieron con el Gobernador del Estado.

Graciela Pérez Rodríguez, de Milynali Red, explicó que las familias propusieron crear un memorial para las personas desaparecidas cuyos restos aún no han sido identificados. El espacio, que se proyecta para Ciudad Victoria, sería para todas las familias buscadoras, no para un solo colectivo. Su ubicación aún no está definida y el proyecto continúa en desarrollo.

En la reunión también se abordaron los panteones forenses, un centro de identificación humana y uno de genética forense. Las familias señalaron que estos proyectos requieren cumplir condiciones técnicas para evitar la contaminación de las muestras y los restos humanos.

Otro de los planteamientos fue reforzar el personal especializado para las búsquedas y las exhumaciones. Pérez Rodríguez afirmó que la Fiscalía cuenta solamente con un antropólogo y que se necesitan equipos multidisciplinarios en las principales ciudades de Tamaulipas.

Entre los pendientes mencionó las exhumaciones masivas en un punto de Matamoros, donde, según lo expuesto en la entrevista, se han procesado alrededor de 160 de un total estimado en 800. También pidió atender zonas de exterminio que no han podido ser intervenidas por falta de personal y recursos.

Por su parte, Edith Pérez Rodríguez, de la asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros, sostuvo que la desaparición de personas continúa afectando a las familias. Dijo que llevan 14 años buscando a cinco familiares y que el problema no podrá considerarse terminado mientras haya personas desaparecidas.