Cumple Américo compromiso con colectivos de búsqueda de personas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A un mes de haberse reunido con representantes de colectivos de búsquedas de personas y realizado el compromiso de fortalecer las instituciones encargadas de respaldar su trabajo, el gobernador Américo Villarreal Anaya cumplió su palabra y este martes entregó vehículos, herramientas, equipo especializado, nuevas instalaciones y autorizó la incorporación de personal a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, entre los que se incluye la contratación de 20 abogados victimales.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, Taidé Garza Guerra, el gobernador refrendó su compromiso para seguir respaldando y brindar acompañamiento a los colectivos que realizan labores de campo por la desaparición de un ser querido.

Asimismo, exhortó al personal a dar acompañamiento a estos grupos, a utilizar los avances científicos, tecnológicos y jurídicos, y empeñar toda la capacidad operativa del Estado, a fin de que puedan mejorar las oportunidades para encontrar a ese familiar que se está buscando y que cada vez se tenga un mejor diagnóstico situacional de las condiciones que imperan en la entidad.

En el evento realizado en las nuevas instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, ubicadas en la avenida Hombres Ilustres, el gobernador entregó cinco vehículos tipo van para 15 pasajeros modelo 2026, dos miniexcavadoras y dos remolques para el traslado de las miniexcavadoras, además de equipo de oficina y cómputo, herramientas e indumentaria de protección para el trabajo en campo.

Asimismo, se dio a conocer el fortalecimiento del área de Recursos Humanos con la contratación de dos criminólogos, dos antropólogos, un arqueólogo, tres doctores, tres enfermeras, 15 psicólogos y cinco personas más para el trabajo operativo, así como 20 abogados victimales.

“De ustedes depende este gran trabajo y acompañamiento del Gobierno del Estado, para atender, ver y velar por esta sensibilidad humana y resarcir estos daños y circunstancias que lamentablemente en esta coyuntura social, económica, conductual nos ha tocado tener, pero que podemos, como tamaulipecas y tamaulipecos de bien, contribuir y poner nuestro granito de arena para que se hagan cada vez mejor las cosas”, expresó el gobernador.

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por cumplir su palabra empeñada en la reunión que sostuvo durante los trabajos de la Mesa de Paz, el pasado 7 de octubre, con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y por el respaldo para incrementar con mayor recurso humano, mejor equipamiento y unas instalaciones dignas las acciones que realizan, así como el acompañamiento que requieren quienes tratan de localizar a su ser querido.

“Como siempre lo dice nuestro gobernador, este gobierno es un gobierno verdaderamente humanista y no nada más con dichos, son con hechos y estos son hechos los que hoy se están palpando; son herramientas, instrumentos, es una infraestructura, equipo que van a servir para que nuestros madres, padres y personas que están buscando a un ser querido puedan tener una mayor posibilidad de poder localizarlo con todo este esfuerzo”, apuntó.

En el evento también estuvieron presente, Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia del Estado; Cristian Morales Labastida, comisionado estatal de Búsqueda de Personas; Lorena Perales Salinas; comisionada ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; Jorge Luis Beas Gamez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno y Jorge Ernesto Macías Espinoza, fiscal especializado en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas de la FGJ.