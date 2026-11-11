Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum el talento científico de estudiantes tamaulipecos

Noviembre 10 de 2026

Ciudad de México.- Como resultado de su talento, disciplina y trabajo que los llevó a destacar y ganar certámenes internacionales de innovación, ciencia y tecnología, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció a estudiantes tamaulipecos sobresalientes en estos ámbitos del conocimiento.

Las y los tamaulipecos participaron en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, que se celebró este martes en el patio central de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, conmemoración declarada por la UNESCO.

Las y los estudiantes galardonados en este encuentro fueron: Ángela Karime Venegas Hernández, del CETIS 78 de Altamira, quien ganó medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencias e Invención (ISIF) 2026, en Indonesia; Emma Victoria Vázquez del Castillo, del Colegio KB Elementary School, quien ganó la Copa Grand Champion en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, en Panamá.

También se reconoció a Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, de la Universidad Tecnológica de Altamira, quienes ganaron medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (PISF) 2026, en Tailandia; y a Mauro Ernesto García Ramírez, del CETIS 71 de Reynosa, quien obtuvo el primer lugar en la Feria Científica y Tecnológica de Capiatá (FECIENTCAP) 2026, en Paraguay.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las niñas, niños y jóvenes galardonados, a sus familias, asesores, maestras y maestros por creer en ellos e impulsarlos a desarrollar sus proyectos, y les compartió tres iniciativas que entrarán en vigor a partir de hoy y que serán permanentes en beneficio de todas y todos los que desarrollan la ciencia.

La primera, dijo, es apoyar económicamente a todos aquellos estudiantes que representarán a México a nivel internacional en certámenes científicos; la segunda, la apertura de un fondo que, de entrada, contará con 100 millones de pesos para el desarrollo de proyectos científicos, con un monto de 100 mil pesos por proyecto, aunque con opción de incrementarlo de acuerdo con lo que requiera cada uno.

Y la tercera, el apoyo permanente del Gobierno Federal para registrar sus proyectos como marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o patentar sus inventos. Además, anunció el aumento del presupuesto del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) para la educación media superior, con el fin de equipar con laboratorios a las escuelas de este nivel. Asimismo, señaló que todos los estudiantes reconocidos son merecedores de la Beca Gertrudis Bocanegra y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de acuerdo con cada caso.

“¿Qué les planteo a ustedes? Amen a México, amen a su país, es un orgullo ser mexicanos y mexicanas. No cualquier país tiene la historia y la educación pública que tiene México, se ha dicho mucho de la educación pública, se ha querido minimizar, pero no tendríamos a ustedes si no fuera por sus maestras y maestros que hacen todos los días la educación pública, amen la educación pública y amen a su patria”, enfatizó la titular del ejecutivo federal.

TAMAULIPECA, VOZ DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE MÉXICO

A nombre de las y los estudiantes reconocidos, Ángela Karime Venegas, quien fue la primera oradora del encuentro, comenzó su discurso preguntando: “¿Alguna vez imaginaron que el sonido pudiera apagar el fuego? porque honestamente, yo no”.

Posteriormente, relató que, con el apoyo de su asesor Arturo Hernández, decidió crear Vortex Tech para participar en certámenes de ciencia y tecnología, ganando cada una de las etapas hasta llegar a representar a México en la Feria Internacional de Ciencias e Invención (ISIF) 2026, en Indonesia, donde ganó la medalla de oro en su categoría y su proyecto fue considerado el mejor de toda la feria.

“Este fue uno de los momentos más felices de mi vida, nunca imaginé que aquella vela que tanto nos costaba apagar me llevaría tan lejos. Pero después paso algo que todavía me sorprende, nuestros videos llegaron a otros países y alcanzaron decenas de millones de visualizaciones”.

Mencionó que seguramente entre quienes vieron sus videos hay niñas, niños y jóvenes que se preguntan si ellos también pueden, a lo que se les debe responder que sí. “A las niñas quiero decirles que la ciencia y la tecnología también son para nosotras y a todos los jóvenes decirles, que no necesitan saberlo todo para comenzar, sólo una pregunta y las ganas de buscar la respuesta”, expresó emocionada.

Como parte del Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, la presidenta implementó una dinámica interactiva en la que varios de los participantes expresaron su sentir y coincidieron en la necesidad de ampliar los recursos destinados a desarrollos científicos y tecnológicos y a la preparación de quienes van a representar a México en certámenes internacionales. Recordaron que la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para el desarrollo de una sociedad.

Por su parte, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, expresó su orgullo y reconocimiento a las y los estudiantes homenajeados y les recalcó que cuentan con el respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya para continuar su formación académica e impulsar una educación que fortalezca las vocaciones científicas y amplíe las oportunidades para la transformación de la sociedad tamaulipeca.

Además de la presidenta de México, otras de las autoridades presentes fueron Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; y Carlos Torres Rosas, director de Bancomext y Nacional Financiera, quien anunció que las y los galardonados recibirán asesoramiento gratuito para convertir sus proyectos en realidad.