Américo Villarreal presenta balance tras cuatro años de su Gobierno

Por: Eduardo Bazaldúa Doria

A cuatro años del inicio de su administración, el Gobierno de Tamaulipas presentó un balance de los resultados alcanzados mediante un formato de conversatorio en el que participaron 20 integrantes del gabinete estatal. El encuentro, denominado “Cuatro años transformando Tamaulipas” y realizado en el Centro Cultural Tamaulipas, fue encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien junto con sus colaboradores expuso los principales avances registrados en áreas como seguridad, finanzas, infraestructura, desarrollo económico, salud y política social.

Uno de los temas centrales fue el manejo de los recursos públicos. Durante su intervención, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez, informó que la deuda estatal, que al inicio de la administración en 2022 rondaba los 16 mil millones de pesos, actualmente se ubica en 14 mil 984 millones, lo que representa una reducción superior a los mil millones de pesos. En este mismo balance se destacó la inversión estatal en obra pública, que supera los 24 mil millones de pesos durante estos cuatro años, con proyectos distribuidos en los 43 municipios; además, más del 95 por ciento de los contratos fueron adjudicados a empresas tamaulipecas.

El desarrollo económico también formó parte de los indicadores presentados. Durante el primer trimestre de 2026, Tamaulipas registró un crecimiento de 5.2 por ciento, mientras que la cartera de inversión privada contempla 168 proyectos por más de 20 mil 600 millones de dólares, relacionados con la generación de más de 57 mil empleos. Dentro de este panorama se encuentran proyectos carreteros, hospitales, sistemas hidráulicos, infraestructura portuaria e iniciativas industriales encaminadas a aprovechar la ubicación fronteriza, logística y productiva de la entidad.

Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que el 98.8 por ciento del personal de la Guardia Estatal cuenta con certificación. Entre los indicadores presentados también se señaló un aumento en la confianza ciudadana hacia la corporación, que pasó de alrededor del 53 por ciento en 2022 a cerca del 58 por ciento actualmente, así como una disminución en la tasa de homicidios, de 30 a 25 casos por cada 100 mil habitantes. Pese a estos resultados, durante el balance se reconoció que la seguridad continúa siendo un tema que requiere atención permanente y que los avances registrados no representan una tarea concluida.

Además de los indicadores presentados en materia de seguridad, el balance también abordó la situación social de la entidad, donde se destacó la reducción de los niveles de pobreza, al pasar de 26.8 por ciento en 2022 a 20.2 por ciento en 2024.

Al concluir el encuentro, Villarreal Anaya señaló que los avances presentados representan sólo una parte del trabajo realizado y que los próximos años estarán enfocados en dar continuidad a proyectos como la planta potabilizadora y la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria, además de desarrollos portuarios, ampliaciones fronterizas, vivienda y nuevas acciones de movilidad. La siguiente etapa de la administración, planteó, estará marcada por la continuidad de la coordinación institucional y la atención de los pendientes que aún enfrenta Tamaulipas.