Cuatro clasificados en Veteranos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana se disputó la última jornada de la categoría Máster de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, donde se dieron a conocer los cuatro equipos clasificados directamente a los Cuartos de Final, así como los ocho que estarán participando en la repesca.

De acuerdo con las estadísticas, el cuadro de El Rebaño cerró su participación con 80 unidades, siendo el único equipo invicto de la edición 2025. En el segundo puesto finalizó Deportivo JVT, con 67 puntos.

El tercer boleto a los Cuartos de Final fue para Titanes FC, que sumó 63 unidades, mientras que Veterinaria concluyó en la cuarta posición con 59 puntos.

Estos cuatro equipos son los clasificados directos a los Cuartos de Final.

En lo que respecta a la repesca, Real Obrera se quedó con 57 puntos, seguida por Chivas FC, que aflojó el paso en las últimas jornadas y terminó en el sexto lugar con 56 unidades.

Padilla acumuló 50 puntos, mientras que Los Pollitos, La San Juana y Atlético Mainero finalizaron con 42 unidades cada uno.

En el puesto número 11 de la tabla general se ubicó Colonia Sosa, con 37 puntos, seguida de Pedacera FC, que cerró con 36 unidades.