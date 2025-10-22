ALLISON BRILLA EN PUEBLA Y CONQUISTA EL ORO EN EL TORNEO INDEPENDENCIA DE TAEKWONDO G3

Con garra, velocidad y una determinación admirable, Allison se coronó campeona nacional en el Torneo Independencia de Taekwondo Nacional G3, celebrado en Puebla el 18 de Octubre, en el Gimnasio “Miguel Hidalgo” dentro del complejo deportivo del Estadio Cuauhtémoc, superando a rivales de alto nivel de los estados de Tabasco, Tlaxcala y en la final Veracruz en combates vibrantes y llenos de intensidad y adrenalina

La hazaña tuvo un valor especial: Allison llegó al torneo en proceso de recuperación de una lesión que la tuvo a punto de no competir. Pero la historia cambió cuando, contra todo pronóstico, decidió subir al tatami y demostrar por qué es una de las atletas más prometedoras del circuito nacional, siendo la más alta en el ranking de Tamaulipas en su categoría

Con reflejos precisos, una defensa sólida y un ataque explosivo, dominó cada encuentro mostrando temple, estrategia y un espíritu de lucha que encendió al público poblano.

En la final, su energía fue inquebrantable. Cada punto fue una muestra de carácter y disciplina. Y cuando el marcador finalizó, el oro fue suyo 20 – 9

Con esta victoria, Allison se une al selecto grupo de campeones nacionales que han dejado huella en este tradicional torneo, consolidando su nombre como una de las nuevas figuras del taekwondo mexicano.

“Fue un reto personal. Estuve a punto de no venir, pero decidí hacerlo por mí, por todo el esfuerzo detrás. Esta medalla vale cada momento en mi carrera”, comentó visiblemente emocionada tras subir al podio Naciónal.

Allison, campeona de oro en Puebla, orgullo de su equipo Alumna desde los 5 años del doyang Grizzlys Von Nacher, de su estado y ejemplo de que la verdadera fuerza no solo está en las patadas y golpes , sino en el corazón.