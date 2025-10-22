Blue Demon Jr celebra 40 años de carrera en la Feria Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La leyenda de la lucha libre mexicana Blue Demon Jr celebró su 40 aniversario de trayectoria con una espectacular función presentada por la caravana de DTU, que llevó un gran cartel al escenario del Teatro del Pueblo en la Feria Tamaulipas 2025.

Ante más de 3,000 aficionados, el enmascarado azul encabezó la función acompañado de Texano Jr y Onis “El Bendito”, enfrentando a Sansón, Forastero y Arañita Jr en una intensa lucha estelar que encendió el ambiente en el recinto ferial.

El evento también contó con la participación de La Puerquiza Extrema, Las Chotas y la exestrella de la WWE Julissa, quienes protagonizaron combates llenos de humor, carisma y acción. En la lucha semifinal, La Puerquiza y Las Chotas se enfrentaron en un duelo que combinó rudeza y comedia, provocando carcajadas entre los asistentes.

Además del elenco nacional, el talento local tuvo una destacada participación. Sagitta Bellator, Cristian Wolf y el campeón municipal Silver Fly deleitaron al público con espectaculares vuelos, llaves y contrallaves, demostrando que en Ciudad Victoria hay calidad y pasión por el pancracio.

La celebración de Blue Demon Jr en la Feria Tamaulipas fue una verdadera fiesta, donde el público reconoció la trayectoria de una de las más grandes figuras de la lucha libre mexicana.