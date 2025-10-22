DIF Tamaulipas gana protesta y avanza a la final de la Copa Gobernador 2025

La coordinación de la Copa Gobernador 2025 informó que, tras los hechos ocurridos en las semifinales del torneo entre los equipos del DIF Tamaulipas y el INDE Tamaulipas, cuyo marcador finalizó 3-1 a favor del INDE, el equipo del DIF presentó una protesta formal por considerar que el equipo contrario no cumplió con el reglamento al no portar el uniforme completo.

Después de un análisis detallado realizado por la coordinación del torneo y el Comité de Penas, Manuel Virués Lozano, Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, dio por válida la protesta, determinando que el INDE incurrió en una falta reglamentaria; otorgando así el triunfo al equipo del DIF Tamaulipas.

Virués Lozano jugó un papel fundamental en este proceso, el director general del INDE, reiteró que, en todas las competencias que organiza, en cualquier disciplina deportiva, se busca garantizar la transparencia, el respeto a las reglas, la sana convivencia y el espíritu deportivo, promoviendo que los participantes actúen siempre bajo principios de legalidad y respeto mutuo.

La final de la Copa Gobernador 2025 se disputará entre los equipos del DIF Tamaulipas y la Secretaría General de Gobierno, en fecha y sede por definir.