¡Vuelve la garra victorense! Correcaminos inicia una nueva era con sello local

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Una nueva era comenzó esta mañana en el Club Correcaminos, durante el entrenamiento del equipo, se presentaron oficialmente el recién nombrado presidente Armando Arce Serna y el vicepresidente Adrián Martínez de León, mejor conocido como “Güero Tota”, quienes de inmediato se pusieron manos a la obra para encabezar esta nueva gestión.

Los directivos se reunieron con jugadores y cuerpo técnico, sosteniendo una charla que marcó el inicio formal de una administración cien por ciento victorense, con el firme propósito de devolver la identidad, la cercanía con la afición y los buenos resultados al conjunto universitario.

Tanto Arce Serna como Martínez de León conocen bien el entorno del club y los retos que implica estar al frente de la institución. Ambos han participado en procesos de reestructuración y etapas de éxito dentro del propio Correcaminos, por lo que su llegada genera expectativas positivas entre la comunidad futbolera de la capital tamaulipeca.

La presentación oficial de la nueva directiva se llevará a cabo este miércoles, donde se darán a conocer los lineamientos y objetivos del nuevo proyecto. Entre los principales ejes de trabajo destacan recuperar la confianza de la afición, fortalecer la imagen institucional y mejorar el desempeño deportivo, con la meta de cerrar dignamente el torneo actual y sentar las bases rumbo a 2026.

A esta nueva etapa también se integran Manuel Campo Filizola y Gerardo Assad, ambos con raíces victorenses y una amplia trayectoria vinculada al club en épocas de liguillas, y campeonatos. Su incorporación refuerza el compromiso de regresar la mística y el orgullo de portar los colores del Correcaminos.

Durante la práctica, también destacó el regreso de Capeluto al primer equipo, hecho que acompañó el ambiente de renovación que se vive en el club. Tras la charla entre la nueva directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Correcaminos busca reencontrarse con su gente y escribir un nuevo capítulo que se espera sea de éxito.