Congreso sesionará en Tampico los días 29 y 30 de octubre

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de octubre.— El Congreso del Estado de Tamaulipas celebrará sesiones los días 29 y 30 del presente mes en el municipio de Tampico, como parte de su programa para llevar el trabajo legislativo a diversas regiones de la entidad.

El diputado Humberto Prieto Herrera dijo que esta decisión busca acercar el quehacer parlamentario a la ciudadanía y fortalecer el vínculo entre los representantes y los distintos sectores sociales del estado.

Explico que en Tampico, se realizarán tanto reuniones de Comisiones Ordinarias como una Sesión Ordinaria del Pleno.

Para tal efecto, el Congreso decretó como recinto oficial el Centro de Convenciones de Tampico, el cual contará con las condiciones logísticas y técnicas necesarias para el desarrollo de los trabajos legislativos.

La iniciativa para trasladar las sesiones del Congreso a Tampico fue presentada por la Junta de Gobierno del Estado y contó con el respaldo de los diputados.

Esta acción forma parte de una estrategia legislativa que contempla realizar sesiones itinerantes en distintos municipios, con el objetivo de descentralizar la labor legislativa.

Prieto Herrera dijo que esta sesión fuera de la sede habitual del Congreso en Ciudad Victoria representa un esfuerzo por reforzar la transparencia, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso de los legisladores con todas las regiones de los entidad.