Pide diputada del PRI reconocer derechos de los adultos mayores en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de octubre -El descuido, abandono y maltrato contra personas mayores debe frenarse en la entidad, a través del reconocimiento legal de los derechos de ese sector de la población, advirtió la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

La legisladora local precisó que ante la tendencia del envejecimiento de la población, deben de anticiparse reformas y medida en la Ley.

Guillén Vicente expuso que los adultos mayores «Se trata de visibilizar la atención y además la incorporación a la sociedad de lo que todavía podemos dar los adultos mayores y que a fin de cuentas hemos estado relegado».

Señaló que si las políticas de gobierno apuntan a atender a la población vulnerable, los adultos mayores deben tener esa preferencia.

Afirmó que por ello presentó una Ley de Cuidados «que le puede dar mucho a Tamaulipas, sobre todo en la protección jurídica, porque muchos adultos mayores son despojados de sus pertenencias por sus propios hijos, y los hacen firmar y no saben».

Guillén Vicente reconoció que se trata de una Ley proteccionista, «porque yo reconozco que los adultos mayores, arriba de 65 somos seres vulnerables».

La diputada dijo que reconocer los derechos de este sector no implica un costo al erario y dijo esperar que los distintos grupos legislativos del Congreso local apoyen su propuesta.