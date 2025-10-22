La granja VIP: Linet Puente enfrenta a Sandra Itzel y le llama “pick me girl” ¡Rompió en llanto!

La más reciente controversia en La granja VIP la encendió Linet Puente, conductora de Ventaneando, quien arremetió duramente contra Sandra Itzel, desatando una ola de reacciones entre otros analistas del programa. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué es una “pick me girl”?

El término “pick me girl” es comúnmente usado en redes sociales para referirse a mujeres que intentan ganar la aprobación de los hombres mostrándose como “distintas” al resto. Esta postura puede manifestarse al alejarse de comportamientos tradicionalmente femeninos, restarse mérito a sí mismas o criticar a otras mujeres, todo con la intención de parecer más atractiva o deseable para los hombres.

La expresión tiene su origen en una escena de la serie Grey’s Anatomy (2006), donde el personaje Meredith Grey dice: “Pick me, choose me, love me” (“Elígeme, escógeme, ámame”).

Con el auge de plataformas como TikTok, X e Instagram, el término se volvió popular para describir actitudes vistas como sumisas o que buscan validación masculina de forma constante.

¿Por qué Linet Puente llamó “pick me girl” a Sandra Itzel en La granja VIP?

Durante la última gala de La granja VIP, se presentaron imágenes que mostraban el aislamiento de Sandra Itzel respecto a las otras participantes femeninas. Fue entonces cuando Linet Puente lanzó una fuerte crítica hacia la actriz y cantante, acusándola de buscar constantemente la aprobación de los hombres dentro del programa, incluso a costa de sus compañeras.

“ No hay nada peor para nadie y mucho menos para las mujeres que otra mujer no sea frontal que sea dos caras que sea traicionera y te voy a decir algo hay un término que es un término en inglés que es ‘Pick me girl’… ”, declaró Linet en plena transmisión.

Según la conductora de Ventaneando, una “Pick me Girl” es aquella mujer que menosprecia a otras con tal de obtener validación masculina.

Una ‘Pick me girl’ es una mujer que busca la aprobación y validación de los hombres, mediante el menosprecio de otras mujeres y eso es lo que hace Sandra Itzel, busca a los hombres, le llora a ellos, les coquetea a ellos y traiciona a las mujeres y eso no está bien y ya se dieron cuenta todas. Linet Puente

La crítica de Linet no tardó en generar eco tanto dentro como fuera del programa, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la franqueza de la periodista y quienes consideran que sus palabras son un ataque injustificado.