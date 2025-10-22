Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¡Fuertes complicaciones en el matrimonio! Con pleitos por dinero y ¿brujería?

Para nadie es un secreto que Christian Nodal está pasando una etapa complicada. No solo por la guerra de declaraciones con su expareja Cazzu por asuntos relacionados con la hija que tienen en común, sino también por la demanda que enfrenta con su exdisquera.

Tal parece que los problemas para el cantante están lejos de terminar. La tarotista y vidente Gloria San, en exclusiva para TVNotas, habló sobre lo que le podría deparar en el futuro al artista y todo apunta a que, además del pleito legal, él tendrá que lidiar con problemas familiares y una posible crisis con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Incluso mencionó la posibilidad de que los conflictos tanto personales como laborales podrían estar relacionados con la magia negra, ¿qué está pasando?

¿Christian Nodal es víctima de la brujería?

Esta no es la primera vez que se dice que el cantante Christian Nodal está siendo víctima de una brujería. En su momento, Mhoni Vidente aseguró que al cantante le estaban haciendo un “trabajo” para perjudicarlo.

Si bien no mencionó nombres en aquel entonces, sentenció que esto podría afectar hasta su matrimonio con Ángela Aguilar.

“Sí, le están haciendo brujería a Christian Nodal. Ha sido una familia muy embrujada” Mhoni Vidente

Por otra parte, hace algunos meses, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Ángela Aguilar le estaría haciendo “brujería” a Cazzu, ex de Nodal, por lo que esta última habría tomado algunas medidas para “protegerse”.

“Cazzu se enteró de esto, de que Aneliz y Ángela están yendo a lo de la chamana a tirarle todas las flechas embrujadas habidas y por haber allá, al sur de Buenos Aires. Tengo confirmación de que Cazzu, al enterarse de los trabajos que supuestamente Ángela y Aneliz están haciendo con Melani, se fue a Jujuy (Argentina), a las montañas, donde habitan otros chamanes indígenas para protegerse”, contó.

¿Por qué están demandando a Christian Nodal?

Todo comenzó en 2021. Christian Nodal y sus padres iniciaron una demanda contra Universal Music por el derecho de algunas canciones, presentando más de 30 contratos certificados como prueba.

La disquera respondió con una contrademanda, alegando que dichos contratos tienen firmas falsas y/o tienen irregularidades.

Entre otras cosas, Universal Music acusan la falsificación de documentos.

Nodal sostiene que la disquera estaba actuando de “forma injusta” por no querer renovar el contrato con ellos.

En septiembre del 2025, se dio a conocer que la carpeta de investigación ya habría sido “judicializada”, es decir, ya se habría comenzado un proceso judicial, contra Nodal y sus padres.

¿Qué pasará con Nodal, Ángela Aguilar y su familia tras la demanda de Universal Music?

De acuerdo con la vidente Gloria San, la pareja de cantantes enfrentará una etapa difícil, marcada por disputas de dinero y la influencia de los Aguilar. “Nodal va a tener contratiempos con Ángela por el dinero. Ella querrá manejar todos sus bienes guiada por Pepe Aguilar. Si Christian no se cuida, ella y su familia podrían dejarlo cuando ya no les dé dinero. No hay hijos por el momento, para que no haya más unión”.

El cantante y sus padres mantienen un conflicto legal con Universal Music por la presunta falsificación de firmas en contratos. En caso de ser vinculado a proceso, un juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país, hasta prisión.

La carta 8 de espadas alerta que está en riesgo su libertad: “Esta carta marca cárcel en caso de que no cumpliera. Tendrá que pagar mucho para evitarlo. Además, sufrirá una depresión muy fuerte”.

En lo familiar, Nodal seguirá distanciado de sus padres. Su mamá continuará con problemas de salud: “Va a tener problemas fuertes con su familia de sangre, más con su papá. La mamá se siente muy defraudada. Está enferma. Si no se cuida puede tener problemas graves de salud. El señor se ha decepcionado mucho y no lo va a apoyar más. Por el momento no habrá reconciliación”.

Hay energías oscuras alrededor del intérprete. “Se siente solo. Está desorientado. No sabe qué hacer. Bebe mucho. Cuando toma se pone muy intenso. Hay energía negativa, puede ser de trabajos de brujería en su contra para que no reaccione como debería. Todo lo que hace es porque lo están guiando terceras personas. No está enamorado de su esposa como asegura”.

¿Quién es la tarotista y vidente Gloria San?

Gloria López Aguirre, mejor conocida como Gloria San, es una tarotista y vidente que nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1951. Asegura que, desde muy pequeña, a la temprana edad de tres años, comenzó a experimentar lo que muchos describirían como premoniciones y visiones.

Durante su adolescencia, sus padres decidieron llevarla a un templo espiritual, donde una fuerza sobrenatural se “manifestó” en ella. Con el tiempo, su interés por lo sobrenatural aumentó y decidió especializarse en prácticas esotéricas.

“Hoy en día, puedo afirmar con orgullo que me he convertido en una de las mejores adivinas en mi comunidad. Mi herramienta principal es el oráculo del tarot del Rider, un sistema de cartas que no solo me ayuda a interpretar el presente y el futuro, sino que también me conecta con la sabiduría ancestral que se ha transmitido a lo largo de los siglos”, indicó.

Dice haber predicho varios acontecimientos importantes y actualmente atiende a gente relacionada con la política y el medio artístico. Asimismo, ayuda a las personas a librarse de la brujería: “Si nos da Dios un don, hay que ayudar”, es su lema.