¿Nodal y Ángela Aguilar están separados? Revelan que el video “Un vals” provocó gritos ¿y la ruptura definitiva?

Tras el estreno del video “Un vals”, Ángela Aguilar y Christian Nodal presuntamente estarían viviendo una separación marcada por reclamos, gritos… y la intervención directa de Pepe Aguilar. Desde hace días, el nombre de ambos cantantes no ha salido de las tendencias. El lanzamiento del sencillo “Un vals”, que supuestamente estaba dedicado a la cantante, desató una polémica que creció como bola de nieve y hoy tiene al matrimonio envuelto en rumores de separación.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal presuntamente estarían separados tras el estreno de “Un vals”?

De acuerdo con versiones difundidas, la separación presuntamente de Ángela Aguilar y Christian Nodal tendría su origen directo en el video oficial de “Un vals”. Lo que debía ser un gesto romántico terminó generando incomodidad, enojo y una fuerte discusión.

En el programa “En shock”, el periodista Jorge Carbajal aseguró que la molestia de Ángela presuntamente no fue menor y que incluso Pepe Aguilar también expresó su descontento. La situación se habría agravado luego de que Nodal publicara un mensaje deslindándose del material, en el que afirmó no ser dueño ni siquiera de su nombre artístico.

Carbajal explicó que ese mensaje habría sido interpretado como una forma de evadir responsabilidades, especialmente por la presencia de una mujer en el video que, según usuarios en redes sociales, tenía un parecido físico con Cazzu, lo que desató burlas y críticas contra Ángela Aguilar.