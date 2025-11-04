Ángela Aguilar comparte apoyo de una fan en medio de críticas por su relación con Christian Nodal

Desde hace poco más de un año, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha sido objeto de críticas en redes sociales luego de dar a conocer su relación y posteriormente casarse con Christian Nodal, cantante de música regional mexicana, quien previamente habría sido infiel a su entonces novia, la argentina Cazzu.

Por toda la polémica ha sido comparada con Florinda Meza y Karla Panini, quienes estuvieron envueltas en polémica por sus relaciones con Roberto Gómez Bolaños y Américo Garza, respectivamente. Además, Ángela también ha sido víctima de abucheos en eventos públicos y criticas cuando ha recibido reconocimientos a su música.

¿Qué mensaje le dedicó una fan a Ángela Aguilar que ella compartió en sus redes?

Lo cierto es que, esta vez, Ángela Aguilar decidió romper el silencio, con el mensaje de un fan que mostró su apoyo y le recordó que su valor no depende de lo que piensen de ella.

“Ánimo, Angelita. En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se diga de ti. No olvides que, incluso en medio de la confusión o la crítica, el amor sigue siendo una escuela donde Dios nos moldea con ternura.

Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía. Ella guardaba todo en su corazón, y en ese silencio encontraba la fuerza más grande: la de confiar plenamente en el amor divino. Hay silencios que no son debilidad, sino refugios de sabiduría.

Que el Espíritu Santo te conceda serenidad, sabiduría y libertad interior, para seguir cantando con el alma limpia y el corazón firme. Que tu música y tu vida sigan siendo un reflejo de belleza, incluso en medio del dolor. Que este tiempo de ruido sea también un tiempo de purificación interior, donde el amor se haga más maduro.”