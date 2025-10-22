Nuevo Modelo Universal de Atención por Cáncer de Mama: En Esto Consiste para Reducir Tiempo

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 22 de octubre de 2025, hicieron énfasis en acciones para la atención, detección y medicamento para el cáncer de mamá.

De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich, el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre mujeres en México, y cada hora una persona pierde la vida por esta enfermedad. Ante este panorama, el Gobierno impulsará un sistema de atención más rápido, equitativo e integral.

¿En qué consiste el modelo de atención de cáncer de mama?

En ese sentido, el Gobierno Federal presentó un nuevo modelo para la atención del cáncer de mama, el cual consiste en:

El nuevo es una estrategia nacional para garantizar la detección temprana, tratamiento oportuno y la atención continua, sin importar si las mujeres son derechohabientes del IMSS o ISSSTE.

Incremento de mastógrafos y ultrasonidos en hospitales, así como en centros de diagnóstico.

Contará con atención integral desde la prevención hasta el tratamiento.

Habrá campañas de educación y prevención para promover la autoexploración mamaria desde los 20 años.

Detección oportuna por medio de estudios de mastografía a partir de los 40 años.

El tiempo de respuesta será más corto, de máximo 30 días entre la sospecha y el diagnóstico; 21 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Con el nuevo modelo se busca reducir significativamente las muertes por cáncer de mama, así como eliminar los plazos largos entre su detección y el tratamiento, explicó la mandataria Sheinbaum Pardo.

En México pasa que entre la posible sospecha, de ahí a la biopsia y a la detección pasan 7 u 8 meses y ahí es donde la mujer pierde mucho tiempo en la detección. Sabemos todos que la detección y atención temprana salvan vidas.

Por su parte, en cuanto a hombres, el secretario de Salud detalló que no tienen el factor de riesgo, genético de primera línea, pero hay una cantidad pequeña, por lo que se llevaría a cabo un examen genético en caso de que varios integrantes de la familia hayan tenido cáncer de mama, pero precisó que es más común en mujeres.