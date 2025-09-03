Listas las Semifinales de la Copa Gobernador 2025

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este miércoles arranquen las Semifinales de la rama Femenil de la Copa Gobernador 2025, con ambos compromisos programados en la cancha Enrique Borja.

De acuerdo con el comité organizador, las cuatro mejores escuadras del torneo lograron su pase a la antesala de la final.

Las líderes de la competencia, Justicieras de Judicatura, se medirán al INDE Tamaulipas en punto de las 20:00 horas. Una hora más tarde, Congreso del Estado enfrentará a Poderosas del Poder Judicial.

En varonil, se juegan los Cuartos

En la rama varonil, esta semana se disputarán los Cuartos de Final. El miércoles por la noche, en el campo 3 del IPSSET, DI Tamaulipas chocará ante Poder Judicial.

El jueves se jugarán las otras dos llaves: en el campo 3, UD IPSSET recibirá a la Secretaría de Obras Públicas a las 19:00 horas, mientras que en el Estadio Marte R. Gómez, Oficinas del Gobernador se verá las caras con el INDE Tamaulipas a las 20:00 horas.