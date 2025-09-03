A mantener la racha

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos UAT busca esta noche sumar su quinta victoria de manera consecutiva en la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP ante el equipo de Dorados de Chihuahua.

Este miércoles y jueves el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT campus Victoria, estará recibiendo la décima serie de la temporada, por lo que ambos compromisos se disputarán a 19:15 horas en la duela.

Correcaminos viene con cuatro triunfos al hilo, por lo que el equipo de Luis García Sevilla busca meterse a la zona de Playoffs de manera directa, donde actualmente la UAT está en el puesto número 10 de la tabla general.

Por su parte el conjunto de Dorados de Chihuahua viene de un par de triunfos en casa ante el equipo de Panteras de Aguascalientes, victorias que lo colocan en el puesto seis de numérica.

ENTRADA CON CAUSA

Con la finalidad de apoyar a las familias tamaulipecas, el Club de Básquetbol de Correcaminos lanza la campaña Dona Útiles, para este regreso a clases.

Es por ello que se le pide a toda la afición que contribuya con esta noble causa, donde cada útil escolar estará participando por ganarte un jersey oficial, balón autografiado, y póster de nuestro equipo.

Entre el material que puede ser donado son Lápices, pegamento, libretas, colores, tijeras, material didáctico, así como otros.