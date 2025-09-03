Diputadas del Verde que se pasaron a Morena “dejaron” más de 8 Mdp al PVEM

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de septiembre.– Después de que 4 candidatas de Morena participaron en las elecciones de Tamaulipas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que le consiguieron más de 88 mil votos y el 5.6 por ciento de la votación, el Partido Verde quedó sin bancada en el Congreso de Tamaulipas.

Sin embargo, los votos obtenidos por las diputadas Ana Laura Huerta Valdovinos, Blanca Anzaldúa, Katalyna Méndez, y Silvia Chávez permiten al PVEM recibir 8 millones 314 mil 549 pesos como monto del financiamiento público que otorga el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Las cuatro diputadas se cambiaron a la fracción legislativa de Morena, dejando al Partido Verde sin representación en el Congreso local del Estado.

Algo similar ocurrió con el Partido del Trabajo, que postuló a tres candidatos en las elecciones: Isidro Vargas, Víctor García Fuentes y Eliphalet Gómez Lozano. De ellos, únicamente este último aparece registrado oficialmente bajo las siglas del PT en el Congreso.

Con estos diputados el Partido del Trabajo consiguió 52, 848 votos equivalentes al 3.6 por ciento de la votación, razón por la cual accede a 4 millones 441 mil pesos de financiamiento público del IETAM durante el 2025

Con estas adhesiones, Morena alcanzó 25 curules en el Congreso del Estado, lo que refuerza su posición como fuerza mayoritaria frente al resto de los partidos.

El Partido Acción Nacional conserva 7 legisladores, Movimiento Ciudadano tiene 2, y el Partido Revolucionario Institucional apenas cuenta con 1 diputación, quedando en clara desventaja frente a la mayoría morenista.

En su momento, los partidos de oposición acusaron a Morena de simular la adhesión de sus militantes a otros partidos, con el objetivo de lograr una sobrerrepresentación en el Congreso del Estado de Tamaulipas, situación que finalmente el partido obtuvo.