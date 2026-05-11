Anuncia Muñoz Cano la visita de líder Nacional del PVEM a Tamaulipas

La senadora Karen Castrejón, estará en Reynosa, el próximo 16 de mayo atestiguando la toma de protesta del nuevo dirigente municipal de esta frontera.

Manuel Muñoz Cano líder del PVEM, anuncio que la dirigente nacional Karen Castrejón visitara Tamaulipas, el próximo 16 de mayo y que se espera la asistencia de toda la militancia y simpatizantes de la Entidad.

En conferencia de prensa Muñoz Cano, dijo que este evento además de la toma de protesta del nuevo dirigente municipal, también se dará a conocer a la líder nacional, el fortalecimiento y crecimiento de la estructura del instituto político rumbo al 2027.

“Creemos que la vista de la dirigente nacional Karen Castrejón, se va convertir en una fiesta Verde, en donde habrá presencia estatal de la militancia y simpatizantes, y será en donde daremos a conocer que estamos trabajando para convertir a Tamaulipas, en el nuevo bastión del Partido Verde”, resalto Muñoz Cano.

Trabajo Territorial, busca construir una plataforma política.

Manuel Muñiz Cano también dio a conocer que la ruta verde que trabaja en todo el territorio de Tamaulipas, busca construir una plataforma política, que se basara en lo que se escucha en los recorridos y las opiniones ciudadanas que se recogen por parte de los dirigentes en territorio y distintos sectores con lo que se construirá la agenda 2027.

Para finalizar el líder verde de Tamaulipas, explico que el evento busca fortalecer la estructura territorial en todo el Estado, así como la consolidación del crecimiento político, y aseguro que se estima la presencia de unos 5 mil asistentes al recibimiento de la líder nacional.