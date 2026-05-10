Rector de la UAT reconoce a las madres universitarias y tamaulipecas

En un mensaje a través de redes sociales, el rector Dámaso Anaya destacó que las madres representan una de las mayores fortalezas de las familias y de la sociedad.

Ciudad Victoria, Tam., 10 de mayo de 2026.

En el marco de la celebración del Día de las Madres, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, compartió a través de redes sociales un mensaje de felicitación y reconocimiento dirigido a todas las madres universitarias y tamaulipecas.

En su mensaje, destacó que las madres representan una de las mayores fortalezas de las familias y de la sociedad, reconociendo el esfuerzo diario de quienes cuidan, acompañan, trabajan, enseñan y permanecen presentes en cada etapa de la vida.

Señaló que ser madre significa entrega, amor, fortaleza y una enorme capacidad para salir adelante, además de representar un ejemplo permanente de dedicación y compromiso para las nuevas generaciones.

Asimismo, expresó que dentro de la Universidad y en todo Tamaulipas existen historias de superación y esperanza que no podrían entenderse sin la presencia y el apoyo de una madre, reconociendo especialmente a las docentes, trabajadoras, estudiantes, administrativas y a todas las mujeres que dejan huella con su ejemplo y vocación.

De igual forma, reafirmó el compromiso de la UAT de seguir impulsando una visión humanista y cercana a las familias, destacando el importante papel que desempeñan las madres en la formación de valores y en la construcción de una sociedad más solidaria y unida.

Finalmente, el rector expresó su agradecimiento y envió una afectuosa felicitación, con cariño y reconocimiento, a todas las madres tamaulipecas y universitarias.