En Tamaulipas, 147 jueces y magistrados rendirán protesta en el Polyforum de Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de septiembre.- El Congreso de Tamaulipas prepara una sesión extraordinaria a finales de septiembre, para que rindan protesta,147 jueces, juezas, magistrados y magistradas en Polyforum Victoria como recinto oficial para la renovación formal del Poder Judicial del Estado.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, explicó que se eligió el Polyforum debido a que el edificio legislativo resulta insuficiente para albergar a todos los convocados. “Ya se empiezan a entregar las invitaciones. Será un momento histórico el inicio del nuevo Poder Judicial. Se van a ir muchos que estaban cuestionados por su chamba”, expresó.

La determinación fue planteada inicialmente en la Diputación Permanente del Congreso, donde se aprobó llevarla al Pleno. Con ello, se dará paso a la formalización del cambio de sede para un acto que se considera inédito en la vida institucional del estado.

El Polyforum, con capacidad para miles de asistentes, será habilitado como recinto legislativo de manera temporal, exclusivamente para este evento. La medida responde a la magnitud de la ceremonia y al número de funcionarios judiciales que deberán rendir protesta en un solo día.

Prieto Herrera destacó que este relevo en el Poder Judicial marcará el inicio de una nueva etapa en Tamaulipas, con la integración de un cuerpo de juzgadores electos por primera vez bajo un nuevo esquema.

La sesión extraordinaria del jueves definirá oficialmente la sede, pero entre los diputados existe consenso para aprobar el cambio de recinto. Con ello quedará trazado el camino hacia la ceremonia del 30 de septiembre, considerada un parteaguas en la historia judicial del estado.