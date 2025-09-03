Diputado del PT preside comisión especial para investigar la corrupción en Salud en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de septiembre.-La diputación permanente del Congreso de Tamaulipas instaló una comisión especial para dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud durante la administración pasada. La comisión quedó integrada por legisladores de todos los partidos representados en el Congreso.

La comisión especial plural quedó encabezada por el diputado Eliphalet Gómez Lozano, del Partido del Trabajo (PT), y tiene como objetivo dar seguimiento a 70 denuncias presentadas recientemente por el gobierno estatal en contra de ex funcionarios de la Secretaría de Salud.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Armando Prieto Herrera, destacó la importancia de la comisión durante “La Mañanera Legislativa”: «No vamos a permitir que este tipo de actos queden impunes. Le daremos seguimiento a este tema tan importante a través de esta comisión especial».

La comisión quedó integrada por nueve legisladores: además de Gómez Lozano, como secretario fue designado Isidro de Jesús Vargas Fernández. Como vocales fueron nombrados Víctor Manuel García Fuentes, Judith Katalyna Méndez Cepeda, Lucero Deosdady Martínez López y Ana Laura Huerta Valdovinos, todos ellos con representación mayoritaria de Morena y el PT.

Asimismo, forman parte de la comisión el diputado Gerardo Peña Flores, del PAN; Juan Carlos Zertuche, de Movimiento Ciudadano; y la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI. Esta integración refleja un esfuerzo por mantener pluralidad y representación de todas las fuerzas políticas del Congreso.

Las denuncias presentadas por el gobierno estatal apuntan al desvío de recursos de la Secretaría de Salud con la participación de empresas propiedad de los hermanos Carmona Angulo, presuntamente involucradas con ex funcionarios de la dependencia.

La creación de esta comisión especial es vista por analistas locales como un paso inicial para transparentar las investigaciones sobre actos de corrupción que habrían ocurrido en la administración anterior y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley.

Durante la misma sesión de la Diputación Permanente se anunció que el jueves 4 de septiembre, a las 11:00 horas, se realizará una sesión extraordinaria para votar el cambio de recinto legislativo y llevar a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado.