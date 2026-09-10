El PVEM y el PT reconocen resultados de la Presidenta de la República

Ante diferentes medios de comunicación, Manuel Muñoz Cano, Dirigente del PVEM en Tamaulipas y Arsenio Ortega Lozano, Dirigente del PT en la entidad, reconocieron el gran trabajo que hace la Presidenta de la República en nuestro estado.

“En Tamaulipas a la Presidenta de la República se le quiere y se le quiere bien, porque ha mostrado que los intereses ciudadanos son primero. Y ha demostrado con amor y con recursos que han beneficiado a la infraestructura y al patrimonio social de miles de familias tamaulipecas”, señaló Muñoz Cano.

Por su parte Arsenio Ortega Lozano, declaró que hoy por primera vez existe una Presidenta de la República con un profundo compromiso y reconocimiento de la gente, destacó que la justicia social está llegando a las familias que durante muchos años esperaron ser atendidas.

El Comisionado Nacional del PT y el dirigente del PVEM se reunieron para reiterar que los partidos que representan se encuentran listos para abonar a la unidad al ejercicio electoral de Tamaulipas.