Marca territorio Elías en ejidos de Tula que visita.

Por Alberto de la Fuente Moreno.

EJIDO NUEVO PADILLA, TAM.-Los nuevos tiempos han cambiado las formas de hacer política, y esto lo ha entendido perfectamente el activista social y Coordinador Municipal del Partido Verde Ecologista de México, Eleazar Carreón González en este municipio, quien despierta confianza y esperanza con las nuevas siglas, pero más en su persona.

Más que un fenómeno social y político en el municipio, es el despertar de conciencias que este campesino y gestor social ha provocado, pues en sus visitas a ejidos, rancherías y barrios la gente lo recibe con gusto y sobre todo le dan la confianza, pues saben que no es uno más que llega a endulzarles el oído, con promesas falsas y palabras huecas.

Este comportamiento de los tultecos hacia su persona, el mejor conocido como Elías, lo explica a su manera, con palabras cortas, pero contundentes: «La gente está cansada de lo mismo», pues a él lo ven como de casa y con la confianza de que uno de los suyos no les va a fallar.

Así de esta forma Elías recorre ejido por ejido, barrio por barrio, comunidad por comunidad, y exclama con satisfacción, «En cualquier lugar que me pare, no hay quien me reclamé nada, estoy limpio, voy con la frente en alto y el sombrero bien puesto», y eso la gente lo sabe, explica.

Afirma que seguirá redoblando el paso, firme y decidido por el bienestar de su gente, esa gente que es quien lo motiva, lo impulsa y le da su bendición para continuar en está cruzada de afiliación, pero con causa.

El PVEM, está fortalecido en Tula, y nos explica, como en este Ejido Nuevo Padilla, donde, jóvenes, adultos y mujeres le brindan su confianza, y le piden que deje plasmada su visita pintando de verde los lugares donde pasa,…»para que los demás que vengan, sepan que ya estamos con usted», así es como a este campesino natural y de origen, puede estar cambiando el destino de los tultecos que han sufrido y en serio con los políticos y partidos de siempre.

Así es como Elías Carreón está marcando territorio, con paso firme, sumando buenos y limpios liderazgos a la causa, además dejando la marca -Fuerza Nueva Tula- tatuada en cada comunidad.