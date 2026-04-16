Héctor Olivares Zavala asume el PVEM en Reynosa

Reynosa Tamaulipas a 15 de Abril del 2026.

La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo entregó el nombramiento de coordinador municipal en Reynosa al Regidor Héctor Olivares Zavala.

En la capital de San Luis Potosí, durante la asamblea regional del Comité ejecutivo Nacional, Héctor Olivares recibió el nuevo encargo para encabezar los trabajos electorales en uno de los municipios más importantes del estado.

Así mismo, la Senadora Karen Castrejón, destacó a nivel nacional el activismo que el PVEM en Tamaulipas ha roto todos los récords en afiliación, llegando este año a más de 40 mil personas empadronadas “El trabajo que ha Hecho Manuel Muñoz en Tamaulipas ha sido ejemplar y ha dado los mejores resultados en la historia del PVEM en la entidad”.

Por su Parte el dirigente del PVEM en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano destacó el trabajo de cercanía y de territorio que se está haciendo en toda la entidad, “Nos hemos convertido en un partido que escucha a la gente y propone resultados”.

Héctor Olivares se ha desempeñado durante más de una década como un líder social y un funcionario municipal humanista que tiene un gran arraigo y reconocimiento ciudadano en Reynosa y destacó que la ruta del PVEM en la ciudad fronteriza será de alianzas ciudadanas, trabajo en territorio y participación de la gente. “Queremos que Reynosa sea un nuevo bastión verde, que desde aquí se comience la nueva historia del triunfo de la gente”

Así mismo, la dirigencia estatal del PVEM hizo un reconocimiento al trabajo realizado por el Ing. Jorge Alfredo Santa Ana Castro por comenzar una historia de resultados en el Verde y le deseó el mayor de los éxitos en su nuevo encargo como Delegado del Comité estatal en Reynosa.