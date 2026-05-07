La UAT lanza Licenciatura en Inteligencia Artificial y crea Instituto especializado

Francisco Medina Guerrero

CiUDAD VICTORIA. – El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dámaso Anaya Alvarado, destacó que con el arranque de la nueva Licenciatura en Inteligencia Artificial, que recibe a sus primeros 60 estudiantes, se marca un hito en la historia académica de nuestra máxima casa de estudios.

“Empezamos en agosto, entraron alrededor de 60 jóvenes, hay vamos la primer generación, son nuevas licenciaturas de acuerdo a los tiempos que está teniendo nuestro país, ahí estamos participando fuertemente “, refirió.

Este programa no llega solo, dijo; ya que la institución anunció también la creación del Instituto de Inteligencia Artificial, un centro estratégico que no solo se enfocará en el desarrollo técnico, sino en el análisis ético y los límites de esta tecnología, posicionando a la UAT como una de las pocas universidades en México en abordar el tema de manera integral.

Anaya Alvarado recordó que durante su informe ante la Asamblea Universitaria, destacó que este avance es parte de una reingeniería académica que ya da resultados:

Acreditación total: El 100 por ciento de los 180 programas de licenciatura de la UAT cuentan con certificación nacional.

Top 5 nacional: La universidad se consolida entre las cinco mejores del país en cuanto a programas acreditados.

Posgrado de calidad: Cerca del 50 por ciento de sus maestrías y doctorados ya cuentan con sellos de calidad.

“Estamos formando egresados competitivos para cualquier escenario en México, adaptándonos a los tiempos actuales y ofreciendo a los jóvenes tamaulipecos las herramientas del futuro”, afirmó el rector.

Cabe señalar que con esta primera generación de «expertos en IA», la UAT no solo moderniza su oferta, sino que se alinea a las demandas globales, enfocando la investigación en resolver problemáticas específicas del estado de Tamaulipas.